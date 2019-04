Taça de Portugal

O árbitro Hugo Miguel, da associação de Lisboa, vai dirigir hoje o encontro entre o Sporting e o Benfica, da segunda mão das meias-finais da Taça da Portugal, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com as nomeações do Conselho de Arbitragem, reveladas hoje, Hugo Miguel será coadjuvado por André Campos e Rui Teixeira, enquanto Nuno Almeida, do Algarve, será o videoárbitro.

O Benfica chega ao encontro em casa do Sporting, marcado para as 20:45, com uma vantagem de 2-1, conseguida na primeira mão, em casa.