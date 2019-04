Actualidade

O Teatro Praga estreia, no sábado, no Centro Cultural de Belém (CCB), a encenação de "Timão de Atenas", completando a trilogia 'shakespeariana' iniciada em 2010 com "Sonho de Uma Noite de Verão", neste complexo cultural, em Lisboa.

A partir de "Timão de Atenas", de Shakespeare (1564-1616), e da composição musical homónima de Henry Purcell (1659-1695), sobre a obra de 'O Bardo', José Maria Vieira Mendes elaborou um texto, juntamente com André e. Teodósio, Cláudia Jardim e Pedro Penim (Teatro Praga), que sobe a cena no sábado, domingo e segunda-feira, no Grande Auditório do CCB, com a colaboração musical da orquestra de época Ludovice Ensemble.

Segundo o Teatro Praga, este terceiro momento da trilogia, que segue o formato do "Teatro da Restauração", concentra-se nas relações entre "arte e capitalismo, caminhando para um abandono progressivo dos objetos, da concretização e da partilha, e aproximando-se de uma 'experiencialidade' individualista, capaz de gerar capital sem produzir material".