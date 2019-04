Actualidade

A organização não-governamental angolana Associação Justiça, Paz e Democracia (AJPD) alertou hoje, em Bruxelas, para o desrespeito pelos direitos das comunidades locais em zonas de exploração de diamantes, apelando à União Europeia para que seja mais interventiva.

Numa "mesa redonda" no Parlamento Europeu sobre violações dos direitos humanos no setor diamantífero em Angola, organizada pela eurodeputada socialista portuguesa Ana Gomes e pelo deputado conservador romeno Cristian Preda, a AJPD apresentou o estudo "Os Impactos da Exploração Diamantífera sobre as Comunidades Locais", que divulgou há menos de um mês em Luanda, dando também conta da situação política no país.

Em declarações à Lusa no final do debate, que contou com a participação de vários eurodeputados de diversos países e famílias políticas, Godinho Cristóvão, diretor administrativo da AJPD, indicou à Lusa que o objetivo da organização foi "chamar a atenção da União Europeia, entre outras organizações internacionais, relativamente à questão do respeito pelos direitos humanos em Angola, mais concretamente no setor da industria extrativa, olhando sempre na perspetiva dos direitos humanos".