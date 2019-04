Actualidade

Os acionistas da Autoestradas do Douro Litoral (AEDL) decidiram na terça-feira em assembleia geral "repor em funções, com efeitos imediatos", os anteriores membros do Conselho de Administração da concessionária, anunciou hoje a Brisa.

"A Brisa vem tornar público que, em reunião da assembleia geral da AEDL ontem [terça-feira] realizada --- e onde marcaram presença todos os acionistas --- foi tomada a decisão de repor em funções, com efeitos imediatos, os anteriores membros do Conselho de Administração da AEDL, restabelecendo-se assim a situação de normalidade necessária ao adequado funcionamento da infraestrutura rodoviária concessionada", refere a Brisa em comunicado.

Segundo esclarece, "esta iniciativa insere-se no contexto mais vasto de medidas que, com vista à reposição da legalidade, têm vindo a ser promovidas pela Brisa, em conjunto com outros acionistas da AEDL, desde que, no dia 24 de janeiro, e ao arrepio das regras fixadas no contrato de concessão e nos contratos de financiamento, os 'hedge funds' [fundos de investimento] liderados pela Strategic Value Partners LLC procuraram assumir o controlo da AEDL".