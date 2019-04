Actualidade

O Ministro do Planeamento, Nelson de Souza, disse hoje, em Lisboa, que dos 26 mil milhões de euros já colocados à disposição de Portugal pela Comissão Europeia, 34%, ou seja, nove mil milhões de euros já estão executados.

"Neste momento, dos 26 mil milhões de euros colocados pela União Europeia à nossa disposição [...] nove mil milhões já estão executados, o que corresponde a 34% do valor", disse Nelson de Souza, numa audição parlamentar na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

Com uma dotação global de cerca de 26 mil milhões de euros, o programa Portugal 2020 (PT 2020) consiste num acordo de parceria entre o país e a Comissão Europeia, "no qual se estabelecem princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020".