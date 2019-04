Actualidade

Um memorial aos que foram presos e perseguidos, um roteiro dos lugares da revolução e um festival político estão presentes, este mês, no programa "Abril em Lisboa" para assinalar os 45 anos do fim da ditadura, hoje anunciado.

O programa, delineado pela empresa municipal que gere os equipamentos culturais de Lisboa (EGEAC), contará, até ao final do mês, com vários eventos de entrada gratuita, "tendo como denominador comum os direitos humanos".

No dia 25, feriado nacional, destacam-se dois eventos: a inauguração na estação de metro Baixa-Chiado de um memorial, proposto por um grupo de cidadãos, com os nomes das pessoas que foram detidas e perseguidas pelo regime fascista, e uma exposição com 45 fotografias de Alfredo Cunha, colocadas em espaços públicos.