Actualidade

Cerca de 150 farmácias fecharam no ano passado em Portugal mas foram autorizadas a abrir 200 novas, o que dá um saldo positivo de 50 farmácias, segundo dados oficiais revelados hoje pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed).

A presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado, esteve hoje na comissão parlamentar de Saúde a ser ouvida a pedido do Bloco de Esquerda sobre as falhas de medicamentos registadas nas farmácias em 2018.

Sobre o argumento invocado pelo setor das farmácias quanto às dificuldades e insolvências de várias unidades, Maria do Céu Machado disse hoje ter dificuldade em compreender estas afirmações.