Actualidade

As exéquias fúnebres do líder histórico da UNITA, Jonas Savimbi, previstas para sábado, foram adiadas indefinidamente até que sejam conhecidos os resultados das análises de DNA, garantiu hoje à Lusa fonte do maior partido da oposição em Angola.

Segundo o porta-voz da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Alcides Sakala, nenhum dos três relatórios sobre as análises ao ADN de Savimbi chegou oficialmente à direção do maior partido da oposição nem à família, pelo que as cerimónias só irão decorrer depois de cruzarem os dados dos exames feitos por instituições portuguesas, sul-africanas e angolanas.

"Continuamos a aguardar e, tão logo cheguem os resultados, e depois de se cruzarem as informações, a família e o partido divulgarão uma data", sublinhou Alcides Sakala, garantindo que a "data de referência" - 06 de abril, próximo sábado - não será possível já cumprir, negando ter proferido declarações, divulgadas pelas redes sociais em Angola, de que o funeral iria decorrer na data prevista.