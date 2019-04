Actualidade

O Grupo PortoBay "aguarda serenamente" pelo resultado do Revive para o Quartel da Graça, ao qual se candidatou, e vai "continuar a olhar" para as oportunidades que surjam neste programa, disse hoje o administrador da cadeia hoteleira, Bernardo Trindade.

"Com certeza que estamos a olhar para os Revive e em particular nós olhámos para o Convento da Graça [agora Quartel da Graça], pois foi o projeto mais recente. Nós candidatámo-nos ao projeto da Graça, sabemos que há uma concorrência muito significativa, o que é natural, pois o projeto é lindo. O imóvel é muito bonito e aguardamos serenamente essa decisão", afirmou Bernardo Trindade num encontro com a imprensa, em Lisboa, para fazer o balanço da atividade do grupo em 2018.

O concurso público para a concessão do Quartel da Graça, em Lisboa, para criação de um hotel de cinco estrelas ao abrigo do programa Revive, num investimento estimado de 29,7 milhões de euros, foi lançado em 04 de fevereiro.