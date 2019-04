Actualidade

O Conselho Constitucional da Argélia aceitou hoje a renúncia do Presidente Abdelaziz Bouteflika, que anunciou a sua decisão na terça-feira, depois de seis semanas de protestos populares.

Numa declaração oficial, o Conselho Constitucional, presidido por Tayeb Belaiz, explicou que decidiu declarar "vaga" a Presidência e remeteu o processo ao Parlamento para colocar em marcha o período de transição.

Segundo a Constituição argelina, a partir do momento em que a renúncia de Bouteflika seja formalizada, será o presidente do Conselho da Nação (a câmara alta do parlamento), Abdelkader Bensalah, de 77 anos, que irá assegurar a Presidência interina durante um período máximo de 90 dias durante o qual serão organizadas eleições presidenciais.