Actualidade

A sexta edição do Festival ALESTE, que se realiza de 24 a 26 de maio, no Funchal, pretende ser "uma pedrada no charco cultural", segundo o presidente da câmara da cidade, Paulo Cafôfo.

"O ALESTE acaba por ser, numa cidade como a nossa, em que procuramos uma diversidade cultural, para não termos sempre uma repetição e uma constância do mesmo tipo de eventos, [do tipo] 'mais do mesmo', é um pouco uma pedrada no charco cultural", definiu.

Cafôfo justificou a definição porque "consegue captar a inovação, a irreverência e a novidade no que diz respeito a grupos e a artistas no âmbito da música".