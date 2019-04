Idai

O Banco Standard reviu em baixa a previsão de crescimento de Moçambique, de 3,7% para 3,5% devido aos efeitos do ciclone Idai, aumentando a estimativa de inflação de 5% para 6,2%.

"Apesar de ainda ser cedo para poder avaliar de forma mais abrangente o impacto negativo do ciclone Idai, baixámos a previsão do crescimento homólogo do PIB deste ano para 3,5% em vez de 3,7%", disse à Lusa o economista-chefe do Banco Standard, Fáusio Mussá.

Em declarações à Lusa no seguimento da divulgação do Índice PMI (Purshasing Managers' Index), que mede a capacidade financeira das empresas de manufatura, o economista vincou ainda que "a previsão de inflação média de 12 meses este ano foi aumentada para 6,2% em vez dos 5,0%", ficando alinhadas com as perspetivas do Banco de Moçambique, que antevê uma subida dos preços entre os 6 e os 7%.