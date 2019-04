Actualidade

A pianista Maria João Pires idealizou um "Festival de Verão", com oito concertos, a realizar de junho a setembro, em Belgais, inspirada nas "Noites de Verão", de Berlioz, numa altura em que também atuará em Espanha.

Maria João Pires irá "tocar em todas as datas" do festival, disseram à Lusa responsáveis do Centro de Artes de Belgais, referindo-se ao novo ciclo de concertos, que se prolonga de 14 de junho a 15 de setembro, e que sucede a "O Fio do Danúbio", iniciado em janeiro.

A realização dos concertos em Belgais acontece a par de atuações de Maria João Pires fora do país, nomeadamente na 68.ª edição do Festival Internacional de Santander, em 26 de agosto, como anunciou esta semana a organização do festival espanhol, e no âmbito das conferências "Cuidar da Vida" ("Prendre soin de la vie"), que têm lugar na Sinfónica de Montréal, no Canadá, no próximo dia 13, para as quais a pianista concebeu um "concerto-meditação", com o monge budista Matthieu Ricard.