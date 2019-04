Actualidade

O adjunto do secretário de Estado do Ambiente Armindo Alves abandonou hoje as funções que exercia no gabinete depois de se saber que era primo do membro do Governo que assessorava, confirmou à agência Lusa fonte do Ministério.

A notícia foi divulgada hoje pelo jornal 'online' Observador e confirmada à agência Lusa por fonte do Ministério do Ambiente, tutelado por João Pedro Matos Fernandes.

"O ministro do Ambiente soube ontem [terça-feira] (da existência de uma relação familiar entre o secretário de Estado e o seu adjunto, quando foi confrontado pelo jornal Observador)", disse à agência Lusa a mesma fonte.