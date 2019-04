Actualidade

O futebol profissional contribuiu diretamente com 396 milhões de euros (ME) para o PIB português em 2017/18, segundo um estudo da EY, com a diminuição do montante das transferências de jogadores a justificar a queda homóloga de 13%.

"A Liga Portugal e as sociedades desportivas analisadas geraram cerca de 607 ME em volume de negócios, contribuindo com cerca de 396 ME para o PIB português (0,2%) em 2017/18", lê-se no Anuário do Futebol Profissional Português, hoje apresentado no Estádio da Luz, em Lisboa, no âmbito das Jornadas Anuais da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

De acordo com a consultora, este peso da 'indústria da bola' sobre o PIB "seria maior se tivessem sido somados os impactos indiretos e induzidos do futebol na economia", como é o caso dos fluxos gerados no turismo e na comunicação social.