Um arguido no processo de assaltos a residências em Cascais e Lisboa negou hoje, em tribunal, envolvimento na prática dos crimes, implicando o antigo inspetor da Polícia Judiciária Paulo Pereira Cristóvão e o líder da claque Juventude Leonina 'Mustafá'.

Na quarta sessão do julgamento de 17 arguidos acusados de pertencerem a uma rede criminosa de assaltos violentos a residências na região de Lisboa, Celso Augusto negou ter participado num esquema da cobrança de alegadas dívidas, que imputou a Paulo Pereira Cristóvão.

Perante o coletivo de juízas do tribunal de Cascais, o arguido, que se encontra a cumprir uma pena de prisão de sete anos e três meses, num processo de tráfico de droga, admitiu ser amigo do antigo vice-presidente do Sporting, mas alegou não ter participado nos assaltos por, entretanto, ter sido condenado.