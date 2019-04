Actualidade

A Comissão Europeia aprovou duas candidaturas do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO-InBIO) a um programa europeu que visa "reforçar a excelência da investigação", com um financiamento estimado entre os 130 e 150 milhões de euros.

Em comunicado, o CIBIO-InBIO da Universidade do Porto anunciou hoje que a aprovação simultânea das duas candidaturas ao programa 'Widening'(Teaming e ERA-Chair) do Horizonte 2020 reflete que a Comissão Europeia "reconhece a excecional qualidade" desenvolvida pelo centro de investigação.

Os programas 'Teaming e ERA Chairs' foram criados no âmbito do programa Horizonte 2020, tendo como objetivo reforçar "a excelência da investigação" dos Estados-membros e aprimorar as capacidades de os centros de investigação competirem por financiamento internacional.