Actualidade

O secretário-geral da NATO reconheceu hoje divisões sérias dentro da aliança e apelou à unidade, no âmbito das comemorações dos 70 anos da organização, perante o Congresso dos EUA e num momento de tensão transatlântica.

Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, pediu mais unidade na organização e mais financiamento para as suas missões, perante os novos desafios globais, tal como a atitude agressiva da Rússia.

Perante congressistas norte-americanos, no âmbito das comemorações dos 70 anos da NATO, Stoltenberg disse que é preciso recordar os laços históricos que permitiram que os EUA e os seus aliados europeus preservassem a paz, no final da II Guerra Mundial, quando da fundação da Organização do Tratado do Atlântico Norte.