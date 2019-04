Inquérito/CGD

O anterior presidente do conselho fiscal da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Eduardo Paz Ferreira, considerou hoje no parlamento que o valor da recapitalização do banco público foi superior às necessidades.

"A recapitalização de 2016 foi feita muito acima das necessidades", disse Eduardo Paz Ferreira na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD, na Assembleia da República, em Lisboa.

O também anterior presidente da comissão de auditoria do banco público acrescentou que "a opção do Governo foi criar condições para ter uma situação boa, para que se permitisse apresentar lucros".