Actualidade

O chefe de diplomacia dos EUA, Mike Pompeo, expressou o seu "apoio à agenda de mudança" do novo Presidente da República Democrática do Congo (RDCongo), Felix Tshisekedi, recebido esta quarta-feira em Washington.

Pompeo elogiou um programa "focado no combate à corrupção, fortalecimento da governança, promoção dos direitos humanos", (...) estabilidade e segurança", de acordo com um comunicado do Departamento de Estado dos EUA.

Durante a sua visita aos Estados Unidos, que se prolonga até sexta-feira, Felix Tshisekedi deve ser recebido por vários altos funcionários dos EUA, mas nenhuma reunião está prevista nesta fase com o seu homólogo Donald Trump.