Actualidade

Responsáveis do Grupo de Trabalho Timor-Leste, Indonésia e Austrália (TIA-GT) estão a desenvolver projetos-piloto de pecuária transfronteiriça e promoção conjunta do turismo na ilha de Timor, informaram hoje em comunicado.

Os projetos foram já debatidos, no final de março, num encontro alargado em que participaram responsáveis do TIA-GT, com o vice-presidente para a Gestão do Conhecimento do Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) e do responsável pelo Grupo Temático para a Área da Cooperação Regional e Integração.

Na reunião, que permitiu avançar na preparação dos projetos, participaram ainda "altos quadros e dirigentes" da administração pública, dos setores privado e de universidades.