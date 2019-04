Actualidade

Uma alteração no acesso ao ensino superior que permita aos alunos do ensino profissional entrar num curso sem fazer exames nacionais não é facilitismo, mas sim a correção de desigualdades, defendeu o presidente do conselho coordenador dos politécnicos.

O jornal 'Expresso' avançou na passada semana que o Governo pondera alterações ao regime de acesso ao ensino superior para os alunos do ensino secundário profissional com efeitos já no próximo ano letivo, para permitir que estes alunos - que têm planos curriculares específicos dos seus cursos mais práticos e profissionalizantes, sem a obrigatoriedade - possam entrar num curso superior sem fazer exames nacionais.

A ideia é substituir os exames nacionais em disciplinas que muitas vezes não faziam parte dos seus currículos, mas que são prova de ingresso nos cursos, por concursos locais, ou seja, é dada a possibilidade às instituições - universidades ou politécnicos - de definirem critérios e provas de acesso específicas para estes alunos.