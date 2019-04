Actualidade

O Governo continua a não cumprir na totalidade os contratos de legislatura assinados com as instituições de ensino superior e deve cinco a seis milhões de euros aos politécnicos, disse à Lusa o presidente do conselho coordenador destes institutos.

No início do seu mandato, o atual Governo assinou com as instituições de ensino superior públicas - universidades e politécnicos - os designados contratos de legislatura, que pretendiam ser um instrumento de previsibilidade para o financiamento público destes organismos, prevendo ainda uma série de compromissos ao nível da abertura de concursos para investigação e emprego científico.

Aquele onde o Governo está a falhar, segundo o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Pedro Dominguinhos, é no compromisso de "ressarcir as instituições quando existissem alterações legislativas que aumentassem os custos ou diminuíssem as receitas".