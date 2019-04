Actualidade

A sorridente mascote das eleições indonésias de 17 de abril, das mais complexas do mundo, é um boletim de voto branco e vermelho, as cores nacionais, com um dedo pintado e um prego de aço na outra mão.

Usados pelos eleitores para escolher os seus candidatos favoritos, as centenas de milhões de pregos de aço vão ser distribuídas por mais de 809 mil estações de voto, onde mais de seis milhões de funcionários eleitorais - mais que a população total de Singapura - vão garantir que todo o processo decorre dentro da lei.