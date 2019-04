Actualidade

O desafio anda a ser maturado desde que se tornou vegan, embora o sonho venha desde que se lembra: fazer os 700 quilómetros da Estrada Nacional 2 em sete dias e a correr.

A partida e a chegada, assim como todas as etapas, já estão bem definidas por David Cardoso, que trabalha numa empresa têxtil de Nelas. No sábado, sai do quilómetro zero, em Chaves, e pretende chegar a Faro, ao quilómetro 738, no dia 12, com todo o percurso da Estrada Nacional 2 (EN2) feito pelos seus próprios pés, entre corrida e caminhada.

"Admito que não sei para o que vou, porque vou ter de correr 100 quilómetros no primeiro dia e depois tenho a noite para descansar. Mas no segundo dia tenho mais 100 para correr, não sei como é que o corpo se vai sentir, mas penso que, ultrapassando os dois primeiros dias, depois é só deixar ir", disse.