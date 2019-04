Actualidade

A PSP apreendeu, na freguesia de São Roque, em Ponta Delgada, Açores, quantidades de heroína e haxixe avaliadas em 110 mil euros e deteve "em flagrante delito" três homens suspeitos de tráfico de droga, foi hoje anunciado.

Num comunicado, o Comando Regional da PSP explica que as detenções "em flagrante delito" dos homens de 43, 22 e 20 anos ocorreram na quarta-feira, "no âmbito de uma investigação que decorre há vários meses" e que culminou com "três buscas domiciliárias na freguesia de São Roque, concelho de Ponta Delgada".

Na altura, e segundo adianta a polícia, foram apreendidas "cerca de 10.800 doses de heroína, 68 doses de haxixe, uma balança de precisão, bem como, outros artigos relacionados com o ilícito em investigação".