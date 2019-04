Actualidade

Os Açores têm a primeira base de dados fotográfica de jamantas chilenas do mundo, espécie de raia pouco conhecida, mas avistada todos os anos no arquipélago, num projeto desenvolvido pela bióloga portuguesa Ana Filipa Sobral.

"A base de dados tem 143 indivíduos de jamantas chilena e 29 indivíduos de manta oceânica, uma segunda espécie também avistada no arquipélago", explicou à agência Lusa a mentora do projeto 'Manta Catalog Azores', criado há sete anos, com o objetivo de "aumentar o conhecimento sobre as espécies de jamantas que visitam o arquipélago e contribuir para a sua preservação".

Esta base de dados conta com a participação de dois milhares de cidadãos-cientistas e recebeu o segundo lugar do Prémio Terre de Femmes, que distingue projetos a favor do ambiente desde 2009.