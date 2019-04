Sporting

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho vai ser ouvido a 14 de maio no âmbito da fase de instrução do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, disse hoje à agência Lusa fonte judicial.

O processo pertence ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Barreiro, mas, por razões de logística e de instalações, a instrução, fase facultativa em que um juiz de instrução criminal decide se o processo segue e em que moldes para julgamento, vai decorrer na nova sala do Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa.

O início da fase instrutória está previsto para 13 de maio, sessão na qual alguns dos outros arguidos vão prestar declarações, e acontece depois de um primeiro adiamento devido a dois pedidos de afastamento do juiz de instrução criminal Carlos Delca, apresentados pela defesa de dois dos arguidos, mas que foram indeferidos pelo Tribunal da Relação de Lisboa.