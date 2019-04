Incêndios

O Governo assegurou hoje que "não foi efetuada qualquer retenção" do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) das câmaras municipais no âmbito da penalização a que os municípios estavam sujeitos por falta de limpeza de terrenos em substituição dos proprietários.

"A retenção, neste âmbito, dependia de comunicação do incumprimento, pelo que não foi efetuada qualquer retenção", afirmou à Lusa fonte do Ministério da Administração Interna.

Em causa está o Regime Excecional das Redes de Faixas de Gestão de Combustível, inserido no Orçamento do Estado (OE) para 2018 e que volta a ser aplicado este ano, determinando que, em caso de incumprimento das câmaras municipais relativamente às obrigações de limpeza de terrenos, "é retido, no mês seguinte, 20% do duodécimo das transferências correntes do FEF".