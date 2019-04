Actualidade

O presidente do PSD defendeu hoje que "obviamente" quem deve demitir-se é quem nomeia amigos ou familiares, mas alertou que "são tantos os casos" que terá de ser o primeiro-ministro a resolver este problema.

No final de uma visita ao Espaço Júlia, em Lisboa, de apoio às vítimas de violência doméstica, Rui Rio foi questionado se concordava com o pedido de demissão feito pelo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, na RTP, do secretário de Estado do Ambiente, que nomeou um primo para adjunto, falando antes de ser conhecida a demissão do próprio Carlos Martins, já aceite pelo ministro.

"No caso do secretário de Estado do Ambiente é lógico que a responsabilidade é do secretário de Estado que nomeou e não do primo que foi nomeado", afirmou Rio.