O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, anunciou hoje que acionou a cláusula de opção de compra do futebolista Raúl Jiménez e vai assinar um contrato de quatro temporadas com o mexicano, que estava emprestado pelo Benfica.

"O avançado, que passou os últimos oito meses no Molineux [estádio do Wolves], por empréstimo, vai assinar um contrato que o vai manter no clube até 2023, a partir de julho de 2019", lê-se no site oficial do emblema inglês.

Jiménez, de 27 anos, é o melhor marcador do Wolves esta temporada, com 15 golos em todas as competições, e soma também sete assistências.