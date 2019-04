Actualidade

Documentos do acervo pessoal de Ernesto de Sousa (1921-1988), como desenhos e envelopes de correspondência mantida com amigos artistas, vão ser revelados na exposição "Keep in Touch", que é inaugurada no sábado, na Galeria Diferença, em Lisboa.

Além dos envelopes desenhados, fotografias e alguns objetos, também foram incluídas no conjunto, cerca de cem de peças, parte do vasto acervo guardado por Isabel Alves, companheira de Ernesto de Sousa.

Artista pioneiro do experimentalismo intermedia em Portugal, Ernesto de Sousa foi mentor da "Alternativa Zero", uma exposição realizada em 1977 que marcou a História da Arte no país.