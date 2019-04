Actualidade

O cantor português Salvador Sobral atua em fevereiro do próximo ano no Barbican Centre, em Londres, no âmbito de uma "longa digressão internacional", que realiza na sequência da edição do álbum "Paris, Lisboa", foi hoje anunciado.

"Acabou de editar 'Paris, Lisboa', a partir do qual sairá para uma longa digressão internacional, e na agenda Salvador Sobral já tem viagem marcada para Londres, onde se apresentará em concerto pela primeira vez a 20 de fevereiro de 2020. A sala escolhida para acolher o primeiro concerto do cantor português em terras de Sua Majestade é o icónico Barbican Centre", refere a empresa de agenciamento e produção cultural Fado in a Box num comunicado hoje divulgado.

Os bilhetes para o concerto estarão à venda a partir de sexta-feira.