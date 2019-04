Idai

A campanha de solidariedade para com as vítimas moçambicanas do ciclone Idai que se realizou no fim de semana na segunda etapa da liga de surf, na Figueira da Foz, resultou na angariação de meia tonelada de donativos.

"O resultado final considera 266 kg de roupa, 195 litros de água e 44 kg de alimentos, superando assim a fasquia da meia tonelada. Os bens angariados serão enviados para Moçambique em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa e Moçambicana, numa lógica concertada entre esta e outras iniciativas, primando pelos bens mais essenciais no imediato, que seguirão no sábado (06 de abril), e os restantes nas duas semanas seguintes", refere uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A informação recorda que, "na sequência da devastação proveniente da passagem do ciclone Idai, os melhores surfistas nacionais e a Allianz deram as mãos por Moçambique numa missão de solidariedade de recolha de alimentos, água e roupa ao longo do Allianz Figueira Pro, 2.ª etapa da Liga MEO Surf, que decorreu nos dias 29 a 31 de março".