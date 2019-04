Actualidade

Lisboa, 04 abr (Lusa) As missões científicas definidas pela União Europeia para distribuir 100 milhões de euros para investigação, como curar o cancro, são pouco criativas, disseram hoje em Lisboa investigadores que defendem mais criatividade nas formas de financiamento.

No colóquio "Políticas Científicas", que decorre hoje na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a antropóloga Susana Matos Viegas considerou que as grandes missões científicas definidas para programa de financiamento de investigação Horizonte Europa, entre as quais se incluem curar o cancro e conseguir maior qualidade de vida na velhice, são "ótimas para uma certa classe social" mas indiciam uma ciência orientada "para uma lógica de mercado".

A investigadora considerou que a sua especialidade, as ciências sociais, "estão subjugadas a ser uma espécie de sub-área" do conhecimento científico.