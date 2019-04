Actualidade

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros (Sindepor) anunciou hoje que vai manter a suspensão da greve até ao dia 16 de abril, admitindo desconvocar a paralisação se as negociações com o Governo continuarem a ser profícuas.

No final de mais uma reunião, na Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), com a comissão negociadora, que integra representantes dos ministérios da Saúde e das Finanças para negociar o acordo coletivo de trabalho dos enfermeiros, o presidente do Sindepor disse que a "reunião foi profícua" e que "está a haver um bom clima de entendimento".

Nesse sentido, o Sindepor, que já tinha suspendido por três dias a greve convocada até ao dia 30 de abril, decidiu manter a suspensão até a 16 de abril, dia em que está marcada uma nova reunião com a comissão negociadora.