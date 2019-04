Actualidade

Uma tentativa de assalto provocou hoje pelo menos dez mortos na cidade brasileira de Guararema, localizada a 80 quilómetros de São Paulo, divulgou a polícia.

O crime aconteceu na madrugada de hoje e segundo a Polícia Militar houve troca de tiros e dez assaltantes acabaram por morrer depois de terem sido baleados. Nenhum policial ficou ferido.

Um total de 30 assaltantes fortemente armados com metralhadoras e pistolas participaram na tentativa de assalto às agências do Banco do Brasil e Santander Brasil, que estão localizadas a poucos metros uma da outra na mesma rua.