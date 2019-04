Actualidade

Melgaço, no Alto Minho, já concluiu todas as obras que candidatou ao projeto Raia Termal - que envolve seis municípios portugueses e galegos situados nas bacias dos rios Minho e Lima - e prepara-se para começar a promover o destino termal.

"Podemos dizer que Melgaço é, dos municípios galegos e portugueses, o que tem mais execução realizada. Estaremos com uma execução dos 70%, num investimento de 250 mil euros", afirmou hoje à Lusa o presidente da Câmara de Melgaço, Manoel Batista.

Com um orçamento de cerca de dois milhões de euros, o projeto Raia Termal é desenvolvido no âmbito do Programa de Cooperação INTERREG VA Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).