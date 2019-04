Incêndios

(CORREÇÃO DO SEGUNDO E SÉTIMO PARÁGRAFOS) Vila Real, 04 abr (Lusa) - A Comissão Distrital de Proteção Civil de Vila Real solicitou ao Ministério da Administração Interna a antecipação para abril da abertura dos postos de vigia da rede primária para uma deteção mais rápida dos incêndios.

Fernando Queiroga, presidente da comissão distrital e da Câmara de Boticas, disse hoje à agência Lusa que foi enviado um ofício "a sensibilizar" o ministro da Administração Interna para a abertura dos postos de vigia antes da data prevista, que é a 07 de maio.

Um pedido que o autarca justifica com os incêndios "fora de tempo" e "à noite", e com "a necessidade de o alerta do fogo ser dado o mais rapidamente possível".