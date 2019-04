Actualidade

O ex-secretário de Estado Adjunto da Saúde Fernando Araújo é o novo presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, segundo comunicado do Conselho de Ministros.

Já os vogais executivos são Maria João Leite Baptista, Luís Carlos Porto Gomes, Carla Sofia Leal Araújo e Maria Filomena Teixeira Cardoso.

A 09 de janeiro, o antigo conselho de administração, presidido desde 2016 por António Oliveira e Silva, pediu a renúncia de funções.