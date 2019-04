Actualidade

A secretária de Estado do Turismo afirmou hoje que Portugal será "o palco internacional" de debate do turismo urbano sustentável por ocasião do primeiro fórum mundial de autarcas da Organização Mundial do Turismo, a decorrer na sexta-feira, em Lisboa.

"Portugal vai ser o palco internacional para a discussão sobre sustentabilidade do turismo nas cidades", realçou Ana Mendes Godinho, em declarações à agência Lusa.

Com cerca de 80 participantes, o evento "Mayors Fórum" vai contar com 15 presidentes e vice-presidentes de câmara de várias cidades, como São Paulo (Brasil), Dubrovnik (Croácia), Paris (França), Bruges (Bélgica), Moscovo (Rússia), Seul (República da Coreia), Madrid e Barcelona (Espanha).