Actualidade

A editora de Coimbra Lux Records vai reeditar este mês, em vinil, o segundo álbum dos The Parkinsons, "Reason to Resist", quinze anos após o seu lançamento em Inglaterra.

Editado originalmente em CD, em 2004, o segundo álbum da banda de punk rock formada em Londres no início do século XXI vai conhecer nova vida, com o lançamento em vinil de "Reason to Resist", a 13 de abril, no âmbito do Record Store Day (dia para celebrar a cultura da loja independente de discos), disse à agência Lusa o responsável pela Lux Records, Rui Ferreira.

"Era um desejo antigo. Dos projetos que foram formados depois dos Tédio Boys [banda de Coimbra], os The Parkinsons eram os únicos que a Lux Records ainda não tinha editado", salientou Rui Ferreira, realçando que este álbum surgiu num momento em que o vocalista, Afonso Pinto, tinha saído da banda e é o guitarrista Victor Torpedo, que compôs as músicas desse disco, que acaba por cantar na gravação.