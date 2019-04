Actualidade

O Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado (MNAC-MC) abriu hoje as candidaturas ao Prémio Sonae Media Art 2019, no valor de 40 mil euros, destinado ao incentivo da criação na área dos novos media.

De acordo com o museu, o prémio bienal, promovido em parceria com a Sonae, de valor mais elevado em Portugal, nesta área, irá receber candidaturas até 30 de abril.

Entre as candidaturas apresentadas, o júri de seleção escolherá cinco finalistas, a quem atribuirá uma bolsa individual de cinco mil euros para o desenvolvimento de uma obra inédita.