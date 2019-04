Actualidade

Um concerto de rua com "companheiros de estrada" de José Afonso e a edição de um roteiro com "os lugares do Zeca" em Setúbal constam das comemorações do 90.º aniversário de nascimento do autor de "Grândola, vila morena".

A informação foi divulgada hoje, em conferência de imprensa, pela direção da Associação José Afonso (AJA) - o presidente da associação, Francisco Fanhais, e o vogal João Madeira - na sede nacional desta entidade, em Setúbal.

Assinalar os 90 anos de nascimento de José Afonso, a 02 de agosto próximo, evocar os 45 aos do 25 de Abril, "não dissociando a passagem do Zeca pela cidade de Setúbal", foram, segundo João Madeira, os fatores que estiveram na base da programação das comemorações, que fazem parte do plano de atividades da AJA para este ano.