A NATO decidiu aumentar a presença no mar Negro e reforçar a sua posição perante a "ameaça russa", durante uma reunião hoje, em Washington, para comemorar os 70 anos da organização.

Os 29 ministros dos Negócios Estrangeiros dos países membros da NATO, reunidos para celebrar os 70 anos da assinatura do tratado, aprovaram um pacote de medidas destinadas a aumentar a presença aliada no mar Negro, que tem sido um dos pontos de atrito nas relações com a Rússia.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou que os membros aliados tinham concordado com um conjunto de medidas "para melhorar a monitorização da situação (no mar Negro) e para aumentar a ajuda à Geórgia e à Ucrânia".