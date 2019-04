Actualidade

O médio do Benfica Gabriel contraiu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo no dérbi com o Sporting, da Taça de Portugal de futebol, e "não joga mais esta época", revelou hoje o clube da Luz.

Na nota divulgada no site oficial, os 'encarnados' comunicam que "o atleta Gabriel sofreu uma entorse no joelho esquerdo, da qual resultou lesão do ligamento lateral interno", salientando que "o médio não joga mais nesta época".

Gabriel lesionou-se aos 12 minutos do dérbi, em Alvalade, num lance com Raphinha, abandonando o relvado visivelmente queixoso e amparado pelo médico Ricardo Antunes e pelo funcionário Paulo Vaz.