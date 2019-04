Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) apelou hoje à introdução de "reformas estruturais alargadas nos setores da energia e turismo" para estimular o crescimento económico de São Tomé e Príncipe, após concluir uma missão técnica no país.

A equipa do FMI, liderada por Xiangming Li, visitou São Tomé entre 20 de março e 04 de abril para discutir um novo programa de assistência financeira de três anos, conhecido como Facilidade de Crédito Alargado (ECF, na sigla em inglês).

Referindo que "foram alcançados progressos substanciais nas discussões" com o Governo, liderado por Jorge Bom Jesus (MLSTP-PSD e coligação PCD-UDD-MDFM), no âmbito de um novo acordo, o FMI adianta no comunicado que o programa proposto visa a "recuperação da sustentabilidade orçamental e da estabilidade macro", tendo o Governo são-tomense assumido o compromisso de reduzir a discrepância entre receitas e despesas públicas.