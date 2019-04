Actualidade

A nova presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) espera que a agência seja reconhecida no país "por outras coisas que não atrasos e problemas", ambiciona ter maior orçamento e conseguir mais eficiência no financiamento.

"Temos sempre que acreditar que os processos podem ser melhorados. Podemos ganhar eficiência nos processos. E eu parto com esta vantagem de ter dois anos como vice-presidente e de ter estado envolvida em muitos destes processos, do emprego científico, bolsas de doutoramento, dos projetos de investigação. Portanto, parto com essa vantagem de os conhecer e de estar, possivelmente, numa posição de pensar em introduzir melhorias que espero eu se traduzam em tempos mais curtos, processos mais sólidos", disse à Lusa a nova presidente da FCT, Helena Pereira.

A nova equipa diretiva da FCT foi hoje aprovada em Conselho de Ministros, nomeada depois de ter chegado ao fim o mandato de Paulo Ferrão, agora substituído no cargo por Helena Pereira, que há dois anos desempenhava funções de vice-presidente da agência que é a principal entidade financiadora da ciência em Portugal.