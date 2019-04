Actualidade

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse que só na próxima semana será conhecido o novo secretário de Estado do Ambiente e elogiou o trabalho de Carlos Martins, que hoje se demitiu do cargo.

O ainda secretário de Estado do Ambiente, que está fora do país, pediu hoje a demissão, na sequência de ter sido divulgado que nomeara o primo, Armindo Alves, para adjunto do gabinete. Armindo Alves já se tinha demitido na quarta-feira.

Hoje, questionado pelos jornalistas no final de uma conferência sobre alterações climáticas promovida pela Ordem dos Engenheiros, o ministro disse que a nomeação de um novo secretário de Estado "não vai ser nos próximos dias" e negou que a demissão de Carlos Martins possa beliscar o seu próprio cargo.