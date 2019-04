Actualidade

A ministra da Cultura anunciou hoje a abertura ainda este mês das candidaturas ao Programa ProMuseus, dotado de 500 mil euros, e que terá duas novas vertentes, a digitalização e a internacionalização.

Graça Fonseca fez o anúncio, hoje, em Lisboa, no Palácio Nacional da Ajuda, na cerimónia de formalização da integração de 15 novos museus na Rede Portuguesa de Museus (RPM).

A cerimónia de formalização da integração de 15 novos museus na RPM, cinco dos quais este ano - Museu do Centro Hospitalar do Porto, Museu de Aguarela Roque Gameiro, em Minde, Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, Museu da Saúde, em Lisboa, e Centro Internacional de Artes José de Guimarães, em Guimarães.